Medico di base aggredito nel suo studio: l’Ordine dei medici si costituirà parte civile (Di lunedì 27 febbraio 2023) «A tutela della dignità professionale e umana di tutti i medici abbiamo già incaricato il nostro legale Mauro Torti alla costituzione di parte civile dell’Ordine dei medici di Palermo nell’eventuale procedimento giudiziario a carico della madre e dei due figli che hanno aggredito il Medico di famiglia Giorgio Clemente nel suo studio a Ficarazzi, devastandone anche la sala d’aspetto». Così il presidente dell’Omceo di Palermo e consigliere della Fnomceo, Toti Amato. «A nome del consiglio direttivo – prosegue Amato – esprimiamo al collega Clemente la nostra piena vicinanza, che rivolgiamo anche a tutti gli altri colleghi e sanitari logorati e stanchi da tanta aggressività, in considerazione che episodi di violenza si consumano ormai contro di loro ad un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) «A tutela della dignità professionale e umana di tutti iabbiamo già incaricato il nostro legale Mauro Torti alla costituzione dideldeidi Palermo nell’eventuale procedimento giudiziario a carico della madre e dei due figli che hannoildi famiglia Giorgio Clemente nel suoa Ficarazzi, devastandone anche la sala d’aspetto». Così il presidente dell’Omceo di Palermo e consigliere della Fnomceo, Toti Amato. «A nome del consiglio direttivo – prosegue Amato – esprimiamo al collega Clemente la nostra piena vicinanza, che rivolgiamo anche a tutti gli altri colleghi e sanitari logorati e stanchi da tanta aggressività, in considerazione che episodi di violenza si consumano ormai contro di loro ad un ...

