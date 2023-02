Mauro: «Lautaro Martinez? Le sue parole non mi piacciono! Cosa non gradita» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lautaro Martinez ha fatto scalpore per come si è apertamente concesso dopo Bologna-Inter, criticando l’atteggiamento di tutta la squadra (vedi articolo). A Massimo Mauro non è piaciuto e lo segnala durante Pressing Serie A su Italia 1. LA RISPOSTA – Massimo Mauro cerca di trovare la causa del KO di Bologna: «I calciatori sono i responsabili delle vittorie e quindi, quando le cose non vanno benino perché secondo me l’Inter le occasioni le crea, pure delle sconfitte. L’Inter è lì insieme alle altre, vero che alterna cose buone a cose inguardabili ma un giocatore che fa un’intervista come Lautaro Martinez non mi piace. Ha parlato da capitano? Sì, certo, ma quelle cose le deve dire nello spogliatoio. Se tu pubblicamente tiri le orecchie ai tuoi compagni non è una Cosa ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha fatto scalpore per come si è apertamente concesso dopo Bologna-Inter, criticando l’atteggiamento di tutta la squadra (vedi articolo). A Massimonon è piaciuto e lo segnala durante Pressing Serie A su Italia 1. LA RISPOSTA – Massimocerca di trovare la causa del KO di Bologna: «I calciatori sono i responsabili delle vittorie e quindi, quando le cose non vanno benino perché secondo me l’Inter le occasioni le crea, pure delle sconfitte. L’Inter è lì insieme alle altre, vero che alterna cose buone a cose inguardabili ma un giocatore che fa un’intervista comenon mi piace. Ha parlato da capitano? Sì, certo, ma quelle cose le deve dire nello spogliatoio. Se tu pubblicamente tiri le orecchie ai tuoi compagni non è una...

