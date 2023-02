‘Maurizio racconta…’: la settimana quasi perfetta dell’Italia. Antonio Tiberi inizia a farsi notare (Di lunedì 27 febbraio 2023) VOTO ALLA settimana dell’Italia: 9,5 Senza dubbio una settimana con molte “prime volte” storiche per il Bel Paese, come ad esempio il primo titolo mondiale nello skicross freestyle maschile, con Simone Deromedis a Bakuriani (Georgia). Già quinto ai giochi di Pechino 2022, il 22enne ha sfoggiato sprazzi della sua immensa classe in una Big Final dominata e che ci fa sognare in ottica Milano-Cortina 2026, perché tutta la squadra sta crescendo in maniera esponenziale e il bronzo del team mixed (con Federico Tomasoni e Jole Galli), oltre al sesto posto dello stesso Tomasoni, lo dimostrano. Come la prima volta nel doppio femminile di slittino con Voetter-Oberhofer, oltre all’impresa di Dominik Fischnaller che ha riportato in Italia la sfera di cristallo nell’individuale maschile dodici anni dopo Armin Zoeggeler: ha dell’incredibile il fatto ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) VOTO ALLA: 9,5 Senza dubbio unacon molte “prime volte” storiche per il Bel Paese, come ad esempio il primo titolo mondiale nello skicross freestyle maschile, con Simone Deromedis a Bakuriani (Georgia). Già quinto ai giochi di Pechino 2022, il 22enne ha sfoggiato sprazzi della sua immensa classe in una Big Final dominata e che ci fa sognare in ottica Milano-Cortina 2026, perché tutta la squadra sta crescendo in maniera esponenziale e il bronzo del team mixed (con Federico Tomasoni e Jole Galli), oltre al sesto posto dello stesso Tomasoni, lo dimostrano. Come la prima volta nel doppio femminile di slittino con Voetter-Oberhofer, oltre all’impresa di Dominik Fischnaller che ha riportato in Italia la sfera di cristallo nell’individuale maschile dodici anni dopo Armin Zoeggeler: ha dell’incredibile il fatto ...

