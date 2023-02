Maurizio Costanzo, secondo giorno di camera ardente. Oggi i funerali. FOTO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anche Oggi in molti sono andati alla Sala della Protomoteca in Campidoglio per salutare il giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio, all'età di 84 anni. L'ultimo saluto domani, lunedì 27 febbraio, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anchein molti sono andati alla Sala della Protomoteca in Campidoglio per salutare il giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio, all'età di 84 anni. L'ultimo saluto domani, lunedì 27 febbraio, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Questa sera alle ore 20.00 su @RaiTre andrà in onda il nostro sentito tributo al grande Maurizio Costanzo, con i be… - RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - FicarraePicone : Rivedere in tv Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman intervistati da Maurizio Costanzo. E ridere a crepape… - Bibi97779703 : RT @dreamingtom_: questa foto di questo ragazzo che chiede un selfie alla veglia di Maurizio Costanzo a Maria è il ritratto della società d… - giuliaforpeace : RT @chetempochefa: 'Il copione del nostro programma noi non lo conosciamo, può essere commedia,una tragedia, perchè rispetto agli altri spe… -