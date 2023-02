Maurizio Costanzo sarà sepolto al cimitero del Verano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo i funerali di oggi, 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma Maurizio Costanzo sarà sepolto nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo. Il cimitero, con il suo patrimonio di opere d’arte, è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, un inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura dalla metà dell’Ottocento sino a tutto il Novecento. Al Verano riposano centinaia di migliaia di persone, di romani e non solo. Anche i più grandi artisti dello spettacolo italiano: Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Mario Riva, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo i funerali di oggi, 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Romaneldel, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo. Il, con il suo patrimonio di opere d’arte, è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, un inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura dalla metà dell’Ottocento sino a tutto il Novecento. Alriposano centinaia di migliaia di persone, di romani e non solo. Anche i più grandi artisti dello spettacolo italiano: Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Mario Riva, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo ...

