Maurizio Costanzo, Rita Dalla Chiesa furiosa: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria. Chi lo riconosce lo eviti per sempre" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Da quel momento, un'ondata di affetto e amore ha travolto i suoi cari: dal mondo della politica a quello della cultura, fino alla gente comune, che ha voluto dargli un ultimo saluto presso la camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Maria De Filippi, legata a Maurizio Costanzo dal 1995 (anno in cui sono convolati a nozze) ha salutato ad uno ad uno tutti coloro che hanno reso omaggio al marito. Una stretta di mano, un sorriso accennato, la nota conduttrice non si è risparmiata neanche quando qualcuno le ha chiesto un selfie. La notizia è ormai nota a tutti, dal momento che ha fatto velocemente il giro del web tra indignazione e scalpore. Anche la conduttrice e politica Rita Dalla Chiesa ha voluto commentare ...

