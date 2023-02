Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco e "l'idea di intervistare Topo Gigio" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco decide di mandare in onda una puntata registrata nei giorni scorsi. Si tratta dell'intervista a Topo Gigio, beniamino di molte generazioni di bambini italiani, nata da un'idea condivisa dal conduttore di BellaMa' (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17) e il giornalista scomparso venerdì 24 febbraio. Il rapporto tra Costanzo e Diaco per un quarto di secolo è stato sia professionale, ma soprattutto personale e per questo Diaco ha deciso di dedicare la puntata di oggi al suo grande amico e maestro. Dedica che verrà esplicitata ai telespettatori con un messaggio in sovraimpressione per tutta la durata della puntata e un video in apertura di programma, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel giorno dei funerali didecide di mandare in onda una puntata registrata nei giorni scorsi. Si tratta dell'intervista a, beniamino di molte generazioni di bambini italiani, nata da un'condivisa dal conduttore di BellaMa' (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17) e il giornalista scomparso venerdì 24 febbraio. Il rapporto traper un quarto di secolo è stato sia professionale, ma soprattutto personale e per questoha deciso di dedicare la puntata di oggi al suo grande amico e maestro. Dedica che verrà esplicitata ai telespettatori con un messaggio in sovraimpressione per tutta la durata della puntata e un video in apertura di programma, in ...

