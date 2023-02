Maurizio Costanzo, oggi i funerali a Roma: a che ora e dove seguirli in tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ultimo giorno di omaggio pubblico a Maurizio Costanzo. Si tengono oggi i funerali del giornalista e conduttore televisivo scomparso venerdì 24 febbraio, all’età di 84 anni. La cerimonia inizia alle ore 15 e si tiene nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, dove spesso vengono celebrate le esequie dei grandi nomi dello spettacolo italiano. Già ieri e l’altro ieri, moltissime persone hanno affollato la Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove era stata allestita la camera ardente per ricordare Costanzo (LA SUA CARRIERA). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ultimo giorno di omaggio pubblico a. Si tengonodel giornalista e conduttore televisivo scomparso venerdì 24 febbraio, all’età di 84 anni. La cerimonia inizia alle ore 15 e si tiene nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo aspesso vengono celebrate le esequie dei grandi nomi dello spettacolo italiano. Già ieri e l’altro ieri, moltissime persone hanno affollato la Sala della Protomoteca in Campidoglio,era stata allestita la camera ardente per ricordare(LA SUA CARRIERA).

