Maurizio Costanzo | l’ultimo saluto con i funerali alla Chiesa degli Artisti FOTO

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A Roma la cerimonia per il conduttore e giornalista morto il 24 febbraio a 84 anni. Presenti tanti volti del mondo dello spettacolo da Paolo Sorrentino a Simona Ventura, da Fiorella Mannoia a Gerry Scotti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - FicarraePicone : Rivedere in tv Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman intervistati da Maurizio Costanzo. E ridere a crepape… - MarcoFattorini : Il ricordo più bello di Maurizio Costanzo, firmato da Fiorello - SusieEmi : Maurizio Costanzo ricorda l’amico Piero Angela: «Mi sono sentito veramente solo. Le chiacchierate con lui ed Enzo T… - vivapenna : RT @carlo_taormina: Schlein:si va verso globalismo integrale,gay-pride diuturni,lezioni di fluidismo sessuale e 6 politico nelle scuole,squ… -

Tra i primi amici e personaggi della tv ad arrivare Simona Ventura, Massimo Lopez, Luxuria, Lele Mora, Gerry Scotti, Pio e Amedeo, Emanuele Filiberto, Alex ...15.00, in migliaia per ultimo saluto E' stato accolto con un lungo applauso il feretro di,all'arrivo alla Chiesa degli Artisti, a Roma. Presenti ai funerali del giornalista scomparso venerdi,a 84 anni, migliaia di persone,tra gente comune e personaggi dello spettacolo. ...

Maurizio Costanzo, la diretta dei funerali TGCOM

Maurizio Costanzo, Fiorello canta ‘Se Telefonando’ alle prime luci dell’alba in una Roma… Il Fatto Quotidiano

Elodie canta "Se telefonando" in omaggio a Maurizio Costanzo Gazzetta del Sud

Il tributo di Fiorello a Costanzo, che canta «Se telefonando»: «Quanto ci siamo divertiti insieme...» Corriere TV

Roma – Folla in Piazza del Popolo a Roma dove si tengono, nella Chiesa degli Artisti, i funerali di Maurizio Costanzo. Le persone all'esterno possono seguire le esequie su un maxischermo. Nel ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...