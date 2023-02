Maurizio Costanzo, le prime lacrime di Maria De Filippi ai funerali: dove è stato sepolto (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Italia intera ha detto addio a Maurizio Costanzo, accolto in chiesa tra gli applausi, che hanno accompagnato il suo feretro all’ingresso e all’uscita dalla Chiesa degli Artisti di Roma. Qui si sono celebrati i funerali, che hanno visto la partecipazione di un gran numero di personaggi celebri della televisione, del cinema, del giornalismo e della musica. Tutti i campi in cui il grande giornalista (e non solo) aveva lasciato il segno. funerali di Maurizio Costanzo, le lacrime di Maria De Filippi Il feretro di Maurizio Costanzo non poteva essere accompagnato all’uscita dalla Chiesa degli Artisti da un suono differente. I suoi funerali si sono conclusi sulle note della sigla del suo ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Italia intera ha detto addio a, accolto in chiesa tra gli applausi, che hanno accompagnato il suo feretro all’ingresso e all’uscita dalla Chiesa degli Artisti di Roma. Qui si sono celebrati i, che hanno visto la partecipazione di un gran numero di personaggi celebri della televisione, del cinema, del giornalismo e della musica. Tutti i campi in cui il grande giornalista (e non solo) aveva lasciato il segno.di, lediDeIl feretro dinon poteva essere accompagnato all’uscita dalla Chiesa degli Artisti da un suono differente. I suoisi sono conclusi sulle note della sigla del suo ...

