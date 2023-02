Maurizio Costanzo, la costretta decisione di Francesco Totti sul funerale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella giornata del 27 febbraio i funerali di Maurizio Costanzo faranno terminare i tre giorni in ricordo del giornalista, dopo il saluto alla camera ardente. E ora si è saputo tutto sulla decisione presa da Francesco Totti, che è stato un caro amico del marito di Maria De Filippi. Al Campidoglio non si è fatto vedere e in tanti si sono chiesti se sarà presente o meno alle esequie. E ora pare si siano sciolti tutti i dubbi, almeno stando a quanto scritto in queste ore dai colleghi dei siti Leggo e Il Gazzettino. Uno dei gesto più belli in vista dei funerali di Maurizio Costanzo è stato quello di Sabrina Ferilli, ma anche Francesco Totti ha comunque fatto qualcosa di importante. Parlando dell’attrice, si trovava per questioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella giornata del 27 febbraio i funerali difaranno terminare i tre giorni in ricordo del giornalista, dopo il saluto alla camera ardente. E ora si è saputo tutto sullapresa da, che è stato un caro amico del marito di Maria De Filippi. Al Campidoglio non si è fatto vedere e in tanti si sono chiesti se sarà presente o meno alle esequie. E ora pare si siano sciolti tutti i dubbi, almeno stando a quanto scritto in queste ore dai colleghi dei siti Leggo e Il Gazzettino. Uno dei gesto più belli in vista dei funerali diè stato quello di Sabrina Ferilli, ma ancheha comunque fatto qualcosa di importante. Parlando dell’attrice, si trovava per questioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - FicarraePicone : Rivedere in tv Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman intervistati da Maurizio Costanzo. E ridere a crepape… - Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - Eliamonterosso : RT @VinzDeCarlo1: Rino Gaetano nel 1978 scrisse 'Nun te raggae più', canzone nella quale si facevano i nomi di alcuni personaggi pubblici c… - 1950Elda : RT @freedomsempre68: Rispetto per ogni essere umano che ci lascia..., ma la memoria non vi faccia mai difetto! Zagami fa alcune rivelazio… -