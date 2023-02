Maurizio Costanzo, in migliaia ai funerali alla Chiesa degli Artisti. FOTO (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Roma la cerimonia per il conduttore e giornalista morto il 24 febbraio a 84 anni. Presenti tanti colleghi e volti del mondo dello spettacolo da Paolo Sorrentino a Simona Ventura, da Fiorella Mannoia a Gerry Scotti. La figlia Camilla: "nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto. L'ondata di amore che ci ha sommersi è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Roma la cerimonia per il conduttore e giornalista morto il 24 febbraio a 84 anni. Presenti tanti colleghi e volti del mondo dello spettacolo da Paolo Sorrentino a Simona Ventura, da Fiorella Mannoia a Gerry Scotti. La figlia Camilla: "nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto. L'ondata di amore che ci ha sommersi è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più"

