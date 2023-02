Maurizio Costanzo, in centinaia per l’ultimo saluto: in chiesa anche Sorrentino e De Laurentiis (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo due giorni di camera ardente in Campidoglio con centinaia di persone a rendergli omaggio, nel primo pomeriggio di oggi sono stati celebrati i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Sotto una pioggia leggera il feretro del noto giornalista e conduttore televisivo è arrivato davanti alla chiesa degli Artisti a Roma. centinaia di persone hanno accolto il carro funebre con lunghi applausi e manifestazioni di affetto e stima. Tante anche le personalità del mondo dello spettacolo, amici e colleghi del presentatore, che sono entrate in chiesa per seguire la cerimonia. In prima fila, ovviamente, c’è Maria De Filippi con il figlio Gabriele, e al suo fianco Pier Silvio Berlusconi. Tra i presenti, tra gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo due giorni di camera ardente in Campidoglio condi persone a rendergli omaggio, nel primo pomeriggio di oggi sono stati celebrati i funerali di, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Sotto una pioggia leggera il feretro del noto giornalista e conduttore televisivo è arrivato davanti alladegli Artisti a Roma.di persone hanno accolto il carro funebre con lunghi applausi e manifestazioni di affetto e stima. Tantele personalità del mondo dello spettacolo, amici e colleghi del presentatore, che sono entrate inper seguire la cerimonia. In prima fila, ovviamente, c’è Maria De Filippi con il figlio Gabriele, e al suo fianco Pier Silvio Berlusconi. Tra i presenti, tra gli ...

