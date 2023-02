Maurizio Costanzo, il ricordo di chi lo ha conosciuto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi in programma l’ultimo saluto al giornalista romano con i Funerali a piazza del Popolo La morte di Maurizio Costanzo ha colpito profondamente l’opinione pubblica e oggi, dopo i due giorni di camera ardente allestita in Campidoglio, parenti, colleghi e amici daranno l’addio al giornalista con i funerali in programma dalle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni Tracciare il percorso professionale del giornalista romano è impresa estremamente difficile, dati i vari ambiti in cui si è cimentato. Ha mosso i primi passi, diciottenne, come cronista del quotidiano “ Paese Sera”, ma negli anni successivi è stato, anche, un conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e paroliere di celebri canzoni italiane. A lui si deve l’aver portato al successo un nuovo genere televisivo, il talk ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi in programma l’ultimo saluto al giornalista romano con i Funerali a piazza del Popolo La morte diha colpito profondamente l’opinione pubblica e oggi, dopo i due giorni di camera ardente allestita in Campidoglio, parenti, colleghi e amici daranno l’addio al giornalista con i funerali in programma dalle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni Tracciare il percorso professionale del giornalista romano è impresa estremamente difficile, dati i vari ambiti in cui si è cimentato. Ha mosso i primi passi, diciottenne, come cronista del quotidiano “ Paese Sera”, ma negli anni successivi è stato, anche, un conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e paroliere di celebri canzoni italiane. A lui si deve l’aver portato al successo un nuovo genere televisivo, il talk ...

