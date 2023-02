Maurizio Costanzo, il ricordo di chi lo ha conosciuto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi in programma l’ultimo saluto al giornalista romano con i Funerali a piazza del Popolo La morte di Maurizio Costanzo ha colpito profondamente l’opinione pubblica . Oggi, dopo i due giorni di camera ardente allestita in Campidoglio, parenti, colleghi e amici daranno l’addio al giornalista con i funerali in programma dalle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni Tracciare il percorso professionale del giornalista romano è impresa estremamente difficile, dati i vari ambiti in cui si è cimentato. Ha mosso i primi passi, diciottenne, come cronista del quotidiano “ Paese Sera”. Negli anni successivi è stato, anche, un conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e paroliere di celebri canzoni italiane. A lui si deve l’aver portato al successo un nuovo genere televisivo, il ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi in programma l’ultimo saluto al giornalista romano con i Funerali a piazza del Popolo La morte diha colpito profondamente l’opinione pubblica . Oggi, dopo i due giorni di camera ardente allestita in Campidoglio, parenti, colleghi e amici daranno l’addio al giornalista con i funerali in programma dalle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni Tracciare il percorso professionale del giornalista romano è impresa estremamente difficile, dati i vari ambiti in cui si è cimentato. Ha mosso i primi passi, diciottenne, come cronista del quotidiano “ Paese Sera”. Negli anni successivi è stato, anche, un conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e paroliere di celebri canzoni italiane. A lui si deve l’aver portato al successo un nuovo genere televisivo, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - FicarraePicone : Rivedere in tv Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman intervistati da Maurizio Costanzo. E ridere a crepape… - MarcoFattorini : Il ricordo più bello di Maurizio Costanzo, firmato da Fiorello - francesca30020 : RT @localteamtv: Funerali Maurizio Costanzo, l'arrivo di Lele Mora alla chiesa degli Artisti per le esequie solenni del giornalista recente… - GVIGNADUZZI : RT @L_Tiraboschi: Abbiamo lavorato tantissimo insieme. Tre volte mi hai voluto ospite al #MaurizioCostanzoShow E quante discussioni sulla '… -