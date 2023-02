Maurizio Costanzo | il funerale in diretta su Canale 5

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Da venerdì scorso, ovvero da quando è venuto a mancare, la tv ha ricordato, morto all’età di 84 anni. Programmi, ospiti ma anche spezzoni dei suoi programmi tv sono andati in onda per tutto il fine settimana, sia in Rai che a Mediaset. Proprio Mediaset, nello specifico5, ha deciso di mandare in onda i funerali, previsti per oggi, lunedì 27 febbraio 2023, alle 15:00. Unaanticipata, dalle 14:00, da uno speciale di Verissimo con, in studio, Silvia Toffanin, Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Sono previsti anche dei collegamenti da Roma dove, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, si celebrano i funerali, con Dario Maltese e Susanna Galeazzi. Nel corso dello speciale, non mancano gli interventi degli artisti del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere il loro omaggio ...