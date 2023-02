Maurizio Costanzo, i funerali nella Chiesa degli Artisti: in centinaia per l’ultimo saluto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una Piazza del Popolo gremita ha accolto il feretro del noto giornalista e conduttore televisivo, Maurizio Costanzo, morto a 84 anni, venerdì 24 febbraio scorso. Non solo personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno voluto dare l’ultimo saluto a Costanzo, ma anche gente comune. In Chiesa Maria De Filippi, la moglie del giornalista, sempre accanto al figlio Gabriele, è stata affiancata anche dal dirigente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che in questi giorni ha manifestato in vario modo il suo attaccamento alla persona e al professionista Maurizio Costanzo In centinaia hanno preso parte al funerale di Maurizio Costanzo Tanti i volti noti presenti al funerale che si è celebrato nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una Piazza del Popolo gremita ha accolto il feretro del noto giornalista e conduttore televisivo,, morto a 84 anni, venerdì 24 febbraio scorso. Non solo personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno voluto dare, ma anche gente comune. InMaria De Filippi, la moglie del giornalista, sempre accanto al figlio Gabriele, è stata affiancata anche dal dirigente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che in questi giorni ha manifestato in vario modo il suo attaccamento alla persona e al professionistaInhanno preso parte al funerale diTanti i volti noti presenti al funerale che si è celebrato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - FicarraePicone : Rivedere in tv Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman intervistati da Maurizio Costanzo. E ridere a crepape… - MarcoFattorini : Il ricordo più bello di Maurizio Costanzo, firmato da Fiorello - nodramaqueenrt : In questo momento tutto gli italiani stanno partecipando al funerale di Maurizio Costanzo dalla tv - Spears_Daniel : Mi dispiace per #maurizioconstanzo , mi dispiace per Maria De Filippi e per i loro figli ma sinceramente trovo irri… -