Maurizio Costanzo, i funerali in diretta – Foto (Di lunedì 27 febbraio 2023) funerali Maurizio Costanzo E' il giorno dell'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Dopo il lungo abbraccio di sabato e domenica alla camera ardente, si celebrano presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma i funerali solenni. DavideMaggio.it ha deciso di seguire la cerimonia con aggiornamenti e Foto in tempo reale. 14.00: Il feretro di Maurizio Costanzo, dopo aver lasciato il Campidoglio, è in viaggio verso Piazza del Popolo, passando per il suo ufficio. funerali Maurizio Costanzo (1) 14.10: Piazza del Popolo è gremita di gente, mentre la Chiesa degli Artisti inizia ad affollarsi di personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo) legati a ...

