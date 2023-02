Maurizio Costanzo | i funerali | applausi e grida grazie all' arrivo del feretro

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tanti, e“bravo”, “” hanno accolto l'del carro funebre con ildia Piazza del Popolo per idel giornalista alla Chiesa degli artisti. Poco dopo, completo e occhiali neri, è arrivata, passando dall'ingresso principale anche la vedova del giornalista, Maria de Filippi. Anche per lei tantidalla folla che può seguire le esequie, iniziate un quarto d'ora prima del previsto dal maxischermo. "Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto", ha detto don Walter Insero celebrando i. Tra i volti noti arrivati in chiesa, Paolo Sorrentino, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Aurelio de Laurentiis, Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Ermal ...