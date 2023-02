Maurizio Costanzo funerali, l’omelia di Don Walter Insero: “Non si professava credente, non lo era in senso stretto, era molto rispettoso… Si è sempre chiesto cosa ci fosse dopo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “È vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore”. Con queste parole don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto (la ‘Chiesa degli Artisti’ di piazza del Popolo), ha aperto la celebrazione del funerale di Maurizio Costanzo. Un’omelia sentita, quella di don Walter, fatta da chi aveva conosciuto il giornalista da poco, “due anni fa”, ma lo aveva conoscituto bene: “Ho trovato una persona accogliente, amorevole che mi ha fatto subito una battuta. – ha raccontato a proposito del primo incontro – Abbiamo conversato e parlando, mi colpì perché mi ha raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia. ‘Quanto lavoro fanno le parrocchie sul territorio’, mi disse. Alla fine concluse: ‘Mi sa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “È vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore”. Con queste parole don, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto (la ‘Chiesa degli Artisti’ di piazza del Popolo), ha aperto la celebrazione del funerale di. Un’omelia sentita, quella di don, fatta da chi aveva conosciuto il giornalista da poco, “due anni fa”, ma lo aveva conoscituto bene: “Ho trovato una persona accogliente, amorevole che mi ha fatto subito una battuta. – ha raccontato a proposito del primo incontro – Abbiamo conversato e parlando, mi colpì perché mi ha raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia. ‘Quanto lavoro fanno le parrocchie sul territorio’, mi disse. Alla fine concluse: ‘Mi sa ...

