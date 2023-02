Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, l’attentato della Mafia: cosa è successo e chi ha tentato di ucciderli? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono stati vittime di un attentato da parte della Mafia che avrebbe potuto avere delle conseguenze davvero gravi e irrimediabili. Ma cosa è successo? Leggi anche: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, quando si sono conosciuti, lui era sposato con Marta Flavi «Ero la sua amante» I fatti risalgono... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 febbraio 2023)Desono stati vittime di un atda parteche avrebbe potuto avere delle conseguenze davvero gravi e irrimediabili. Ma? Leggi anche:De, quando si sono conosciuti, lui era sposato con Marta Flavi «Ero la sua amante» I fatti risalgono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - FicarraePicone : Rivedere in tv Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman intervistati da Maurizio Costanzo. E ridere a crepape… - RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - informapirata : In questa nuova puntata di #Garantismi insieme a Matteo Flora parliamo delle immagini del selfie chiesto da una ser… - Chancione : Fanno scandalo i selfie scattati con Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. E ringraziate che… -