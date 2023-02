Maurizio Costanzo, dopo i funerali... la scelta che sorprende (e dice tutto) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il grande applauso delle migliaia di persone comuni arrivate a piazza del Popolo, la figlia Camilla che si è detta sicura che Costanzo starà organizzando un talk show in paradiso con il maestro Franco Bracardi e con il suo storico coautore Alberto Silvestri, che lo hanno preceduto, la presenza di moltissimi amici e colleghi del mondo dello spettacolo e non solo, l'inconfondibile musica del Costanzo Show che accompagna l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti. Non poteva che essere un grande rito collettivo il funerale di Maurizio Costanzo, celebrato da don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto, che ne ha sottolineato la grande umiltà, generosità, intelligenza, curiosità e il senso di protezione che lo hanno avvicinato anche alla fede nell'ultimo periodo della sua vita. Il corteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il grande applauso delle migliaia di persone comuni arrivate a piazza del Popolo, la figlia Camilla che si è detta sicura chestarà organizzando un talk show in paradiso con il maestro Franco Bracardi e con il suo storico coautore Alberto Silvestri, che lo hanno preceduto, la presenza di moltissimi amici e colleghi del mondo dello spettacolo e non solo, l'inconfondibile musica delShow che accompagna l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti. Non poteva che essere un grande rito collettivo il funerale di, celebrato da don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto, che ne ha sottolineato la grande umiltà, generosità, intelligenza, curiosità e il senso di protezione che lo hanno avvicinato anche alla fede nell'ultimo periodo della sua vita. Il corteo ...

