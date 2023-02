Maurizio Costanzo, 'ciao papino': la dolce lettera della figlia Camilla (Di lunedì 27 febbraio 2023) 'Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show' e 'nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto'. È l'ultimo saluto della figlia primogenita Camilla al padre Maurizio Costanzo durante la ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) 'Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show' e 'nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto'. È l'ultimo salutoprimogenitaal padredurante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - chetempochefa : 'The king of the kings, mister Maurizio Costanzo!' L'apparizione di Maurizio Costanzo a Mai dire Gol con… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - vivereitalia : Maurizio Costanzo, il commosso addio a Roma - francym97_ : RT @creeestina: Il mestierante stamattina dice di aver sognato Maria De Filippi, ora nomina il Maurizio Costanzo show Paurissima -