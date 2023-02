Maurizio Costanzo, chi è Don Walter Insero che ha celebrato i funerali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le esequie di Maurizio Costanzo, sono state celebrate oggi alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma e ad officiare il rito religioso è stato don Walter Insero, il 47enne originario di Caiazzo, nominato Cappellano da Papa Francesco la scorsa primavera. Una messa sentita, quella celebrata dal religioso, che ha sottolineato vari aspetti della personalità del noto giornalista morto venerdì 24 febbraio a Roma. Ma chi è don Walter? Conosciamolo meglio. Chi è don Walter Insero che ha celebrato il funerale di Maurizio Costanzo Walter Insero è nato il 3 luglio del 1975 a Caserta. Ha conseguito nel 2002 la Licenza in Teologia Dogmatica nell’Università Gregoriana dopo aver terminato la Maitrise ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le esequie di, sono state celebrate oggi alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma e ad officiare il rito religioso è stato don, il 47enne originario di Caiazzo, nominato Cappellano da Papa Francesco la scorsa primavera. Una messa sentita, quella celebrata dal religioso, che ha sottolineato vari aspetti della personalità del noto giornalista morto venerdì 24 febbraio a Roma. Ma chi è don? Conosciamolo meglio. Chi è donche hail funerale diè nato il 3 luglio del 1975 a Caserta. Ha conseguito nel 2002 la Licenza in Teologia Dogmatica nell’Università Gregoriana dopo aver terminato la Maitrise ...

