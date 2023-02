Maurizio Costanzo, ai funerali la figlia Camilla: "Ora sarai con Sordi e Gassmann a fare talk show in paradiso" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sono tenuti i funerali di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti , in piazza del Popolo a Roma. Durante le esequie del conduttore tv e giornalista, la sua prima figlia Camilla ha voluto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sono tenuti idinella Chiesa degli Artisti , in piazza del Popolo a Roma. Durante le esequie del conduttore tv e giornalista, la sua primaha voluto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - chetempochefa : 'The king of the kings, mister Maurizio Costanzo!' L'apparizione di Maurizio Costanzo a Mai dire Gol con… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - Ladybug7498 : RT @granitallimone: Poco fa da Mara nel blocco su Maurizio Costanzo c'erano sia Mughini che Sgarbi quindi ricordiamo al mondo questo moment… - GioITA2 : RT @MarcoFattorini: Il ricordo più bello di Maurizio Costanzo, firmato da Fiorello -