Martina Nasoni non sta bene? La madre è preoccupata per lei | ecco che ha detto

In queste ore, la madre di Martina Nasoni, la signora Simona, ha rilasciato un'intervista al magazine Di Più Tv in cui ha parlato della ragazza e non ha potuto fare a meno di esternare la sua preoccupazione per alcune faccende. Nello specifico, la donna ha detto di essere molto in ansia per sua figlia in quanto teme per la sua salute durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Vediamo cosa ha rivelato. La preoccupazione della madre di Martina Nasoni: ecco che succede La madre di Martina Nasoni ha rilasciato un'intervista in cui ha palesato tutta la sua preoccupazione per quello che sta passando sua figlia. La ragazza è stata invitata dagli autori del programma a tornare nella casa per fare una ...

