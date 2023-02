Marsiglia, Tudor: “Nonostante la sconfitta non sono deluso, ha vinto la squadra migliore” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, ha commentato la sconfitta subita contro il Psg questa sera in campionato. Ecco le sue parole, riportate da onzemondial.com: “Ha vinto la squadra migliore, noi abbiamo fatto il possibile ma non è bastato. Nonostante la sconfitta non sono deluso quindi, è stato veramente difficile fare la differenza questa sera. Loro sono più forti e il titolo dipende solo dal Psg, da come giocano e quante partite vincono. Oggi hanno corso tantissimo ed erano imprendibili”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’allenatore del, Igor, ha commentato lasubita contro il Psg questa sera in campionato. Ecco le sue parole, riportate da onzemondial.com: “Hala, noi abbiamo fatto il possibile ma non è bastato.lanonquindi, è stato veramente difficile fare la differenza questa sera. Loropiù forti e il titolo dipende solo dal Psg, da come giocano e quante partite vincono. Oggi hanno corso tantissimo ed erano imprendibili”. SportFace.

