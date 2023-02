Marsiglia-PSG, Galtier shock: rissa sfiorata con un tifoso, le immagini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Finale inaspettato nel “Classique”, l’allenatore del PSG perde le staffe costringendo il suo staff ad imbrigliarlo per evitare il peggio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una partita tra le più sentite di Francia quella tra Il Paris Saint Germain ed il Marsiglia, lo sa bene adesso anche il tecnico Galtier che probabilmente non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Finale inaspettato nel “Classique”, l’allenatore del PSG perde le staffe costringendo il suo staff ad imbrigliarlo per evitare il peggio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una partita tra le più sentite di Francia quella tra Il Paris Saint Germain ed il, lo sa bene adesso anche il tecnicoche probabilmente non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : PSG-Marsiglia, ecco cos'è successo nel finale di partita: Ieri si è giocato il Classique di Francia tra Olympique M… - MOSCAELIODORO : RT @mirkonicolino: Niente da fare per il #Marsiglia di #Tudor: il #PSG vince lo scontro diretto al #Velodrome per 0-3 grazie alla doppietta… - oscarvalle1984 : RT @AndGad2010: Ieri sera #Tudor col suo #Marsiglia ha perso in casa contro il #psg 3-0 subendo una decina di contropiede ok il bel calcio… - sportli26181512 : #Mbappé scatenato con i tifosi dopo il successo del #Psg contro il Marsiglia: Il talento francese dopo la doppietta… - AndGad2010 : Ieri sera #Tudor col suo #Marsiglia ha perso in casa contro il #psg 3-0 subendo una decina di contropiede ok il bel… -