Marotta: «La fiducia a Inzaghi non è mai mancata, sta facendo comunque un buon lavoro» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa mattina lo anticipava la Gazzetta, oggi l’Inter sarebbe intervenuta pubblicamente per parlare della sconfitta subita a Bologna e della situazione di Inzaghi. Nel pomeriggio Marotta, l’amministratore delegato della squadra nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di Sky per chiarire alcuni punti. Primo fra tutti, il percorso che l’Inter ha fatto in questi anni: «Il percorso di questi anni è soddisfacente, il migliore in Italia nell’ultimo quadriennio, ma la squadra e l’allenatore devono fare di più per risolvere il problema della discontinuità di risultati. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica. Dobbiamo lavorare sulle partite contro le provinciali, la società non vuole creare alibi. L’applicazione dev’essere più forte con avversari che vanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa mattina lo anticipava la Gazzetta, oggi l’Inter sarebbe intervenuta pubblicamente per parlare della sconfitta subita a Bologna e della situazione di. Nel pomeriggio, l’amministratore delegato della squadra nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di Sky per chiarire alcuni punti. Primo fra tutti, il percorso che l’Inter ha fatto in questi anni: «Il percorso di questi anni è soddisfacente, il migliore in Italia nell’ultimo quadriennio, ma la squadra e l’allenatore devono fare di più per risolvere il problema della discontinuità di risultati. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica. Dobbiamo lavorare sulle partite contro le provinciali, la società non vuole creare alibi. L’applicazione dev’essere più forte con avversari che vanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marotta: 'Noi crediamo in Inzaghi, è un professionista giovane e molto bravo. La fiducia non è mai venuta meno, ci… - YBah96 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Noi crediamo in Inzaghi, è un professionista giovane e molto bravo. La fiducia non è mai venuta meno, ci manche… - napolista : Marotta: «La fiducia a Inzaghi non è mai mancata, sta facendo comunque un buon lavoro» A Sky: «Dopo la sconfitta d… - Luxgraph : Inter, Marotta: “Fiducia in Inzaghi. Lukaku? A giugno sarà del Chelsea” - Linterista_page : #Inter, #Marotta: 'Fiducia a Inzaghi. Lukaku? Vuole rimanere. Oggi è del Chelsea, vedremo' -