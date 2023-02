Marotta | ‘Inter discontinua | Inzaghi trovi la cura La conferma di Lukaku? Vedremo se sarà ancora il caso’

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La settima sconfitta in campionato ha generato molto malumore in casa Inter. Per l’ennesima volta, la squadra di, ha perso punti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, a breve intervista di Beppe #Marotta - marifcinter : #Marotta: '#Lukaku resta all'Inter? Parlarne ora è prematuro. A giugno tornerà al Chelsea e poi si aprirà uno scena… - RiccardoDanna1 : #Marotta: 'Ci sono alcuni giocatori in scadenza e ci sono #Calhanoglu e #Bastoni che sono in scadenza più avanti. D… - v_strandberg9 : RT @marifcinter: #Inter, a breve intervista di Beppe #Marotta - RiccardoDanna1 : #Marotta: 'Ho apprezzato molto le parole di #Lautaro, significa avere grande senso di appartenenza. Sono dichiarazi… -

L'inaspettata sconfitta in casa del Bologna non è piaciuta a nessuno, all'. Se Simone Inzaghi e Lautaro Martinez si sono fatti sentire nelle interviste post - partita, Giuseppeha aspettato un giorno per farsi voce del club. A Sky l'amministratore delegato ha ...D'altronde i numeri del centrocampista dell'parlano chiaro, con cinque gol e cinque assist in ..., però, vorrebbe solo cash per poi muoversi diversamente per rinforzare la rosa a ...

Inter, Marotta su Skriniar: "C'è rammarico, giusto togliergli la fascia da capitano" Sky Sport

Inter, Marotta su Skriniar: "Fascia di capitano Ci sono dei valori..." DAZN

Marotta sulla fascia di capitano: "Senza certi valori non la si può ... Goal.com

Inter, ultim'ora: niente da fare per Smalling | Il rinforzo arriva dalla ... Romanista