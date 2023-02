Marotta: «Fiducia Inzaghi, serve di più da tutti. Lautaro Martinez bravo!» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Beppe Marotta ha parlato all’indomani della sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna per 1-0. L’AD nerazzurro ha ribadito la Fiducia a Inzaghi, ma chiama ad una reazione imminente tutto il gruppo REAZIONE ? Marotta chiama alla reazione: «La Fiducia ad Inzaghi non è mai mancata, chiediamo alla squadra maggior continuità di rendimento. Il percorso di questi anni è soddisfacente. La squadra e l’allenatore devono però fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica. Abbiamo fatto bene nelle coppe, ma l’obiettivo più ambito è lo scudetto. Dopo la sconfitta di ieri con il Bologna siamo qua a chiedere alla squadra e all’allenatore ancora ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Beppeha parlato all’indomani della sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna per 1-0. L’AD nerazzurro ha ribadito la, ma chiama ad una reazione imminente tutto il gruppo REAZIONE ?chiama alla reazione: «Laadnon è mai mancata, chiediamo alla squadra maggior continuità di rendimento. Il percorso di questi anni è soddisfacente. La squadra e l’allenatore devono però fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica. Abbiamo fatto bene nelle coppe, ma l’obiettivo più ambito è lo scudetto. Dopo la sconfitta di ieri con il Bologna siamo qua a chiedere alla squadra e all’allenatore ancora ...

