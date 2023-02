Mark Henry: “Se fossi Tony Khan richiamerei CM Punk, la situazione può essere chiarita” (Di lunedì 27 febbraio 2023) A sei mesi di distanza dalla conferenza stampa post-All Out, CM Punk rimane sotto contratto con la AEW ma non sembra prossimo al rientro, sia per gli strascichi che hanno lasciato le parole del Best in the World sia per l’infortunio occorso all’ex campione del mondo, ancora ai box per qualche tempo (si parla di un paio di mesi). Negli ultimi tempi Punk è stato etichettato in diversi modi, celebre ormai la definizione di “cancro” attribuitagli da Seth Rollins, ma qualcuno che ancora lo difende c’è e fa parte proprio della famiglia AEW: stiamo parlando di Mark Henry, che rivorrebbe Punk al più presto sul ring. “CM Punk è importante per il wrestling e per la AEW” Intervistato da Busted Open Radio, il World Strongest Man ha difeso Punk, nonostante gli abbia ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023) A sei mesi di distanza dalla conferenza stampa post-All Out, CMrimane sotto contratto con la AEW ma non sembra prossimo al rientro, sia per gli strascichi che hanno lasciato le parole del Best in the World sia per l’infortunio occorso all’ex campione del mondo, ancora ai box per qualche tempo (si parla di un paio di mesi). Negli ultimi tempiè stato etichettato in diversi modi, celebre ormai la definizione di “cancro” attribuitagli da Seth Rollins, ma qualcuno che ancora lo difende c’è e fa parte proprio della famiglia AEW: stiamo parlando di, che rivorrebbeal più presto sul ring. “CMè importante per il wrestling e per la AEW” Intervistato da Busted Open Radio, il World Strongest Man ha difeso, nonostante gli abbia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Mark Henry: 'Se fossi Tony Khan richiamerei CM Punk, la situazione può essere chiarita' - Tuttowrestling : Mark Henry: 'CM Punk un cancro? Non ci credo' #AEW #CMPunk #MarkHenry - dwightfcim : @makva081 @GoalItalia Bella giocata metterlo nei segnalibri. Sfottò meritato. Purtroppo quando c’è di mezzo il Mark… - Iosonocalabrese : RT @FPL_Crisk: @Iosonocalabrese COME CACCHIO È USCITO MARK HENRY DIPINTO IN STO SPACE - FPL_Crisk : @Iosonocalabrese COME CACCHIO È USCITO MARK HENRY DIPINTO IN STO SPACE -