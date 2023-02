“Maria, ti faccio una promessa”. Funerali Costanzo, Gianni Sperti e il messaggio da brividi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Grandissima commozione per l’addio a Maurizio Costanzo. I suoi Funerali hanno tenuto tutta l’Italia unita nel dolore e, subito dopo le esequie, Maria De Filippi ha ricevuto una promessa da uno dei suoi amici, Gianni Sperti. Quest’ultimo è da tantissimi anni punto di riferimento assoluto di Uomini e Donne, infatti è opinionista insieme alla collega Tina Cipollari. Dopo il rito funebre è stato intervistato dai giornalisti e La vita in diretta in particolare ha mandato in onda le sue emozionanti dichiarazioni. A breve vi diremo tutto sui Funerali di Maurizio Costanzo e ciò che Maria De Filippi ha sentito dire da Gianni Sperti. Intanto, abbiamo scoperto il motivo dell’assenza della conduttrice Antonella ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Grandissima commozione per l’addio a Maurizio. I suoihanno tenuto tutta l’Italia unita nel dolore e, subito dopo le esequie,De Filippi ha ricevuto unada uno dei suoi amici,. Quest’ultimo è da tantissimi anni punto di riferimento assoluto di Uomini e Donne, infatti è opinionista insieme alla collega Tina Cipollari. Dopo il rito funebre è stato intervistato dai giornalisti e La vita in diretta in particolare ha mandato in onda le sue emozionanti dichiarazioni. A breve vi diremo tutto suidi Maurizioe ciò cheDe Filippi ha sentito dire da. Intanto, abbiamo scoperto il motivo dell’assenza della conduttrice Antonella ...

