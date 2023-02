“Maria ha deciso così”. Amici 22, cosa succede al talent per la morte di Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Amici 22 in pausa dopo la morte di Maurizio Costanzo. Momentaneamente interrotta anche la messa in onda del talent show, unitamente a quella di Uomini e Donne e C’è Posta per Te: la decisione Mediaset è sopraggiunta per rispetto del dolore di Maria De Filippi. Ma secondo alcune indiscrezioni, il talent show potrebbe riprendere a breve la sua corsa. Pausa di Amici 22, quando la messa in onda del programma? Palinsesto televisivo stravolto in seguito al decesso del noto conduttore, giornalista e autore venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 84 anni. Il decesso del conduttore lascia un vuoto incolmabile soprattutto nel cuore dell’amata moglie e regina della tv, Maria De Filippi, con cui Maurizio Costanzo era convolato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)22 in pausa dopo ladi Maurizio. Momentaneamente interrotta anche la messa in onda delshow, unitamente a quella di Uomini e Donne e C’è Posta per Te: la decisione Mediaset è sopraggiunta per rispetto del dolore diDe Filippi. Ma secondo alcune indiscrezioni, ilshow potrebbe riprendere a breve la sua corsa. Pausa di22, quando la messa in onda del programma? Palinsesto televisivo stravolto in seguito al decesso del noto conduttore, giornalista e autore venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 84 anni. Il decesso del conduttore lascia un vuoto incolmabile soprattutto nel cuore dell’amata moglie e regina della tv,De Filippi, con cui Maurizioera convolato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elena25948101 : @ritadallachiesa Leggo critiche a chi ha deciso di farsi un selfie con Maria durante il funerale, scusate ma chi ha… - alian_maria : RT @GretaFanti: Tobia è stato salvato da un abbandono e dato in stallo ad una persona che poi ha deciso di adottarlo. La stessa persona ha… - infoitsport : Futuro Di Maria, la confessione ai compagni: il Fideo ha deciso - Allegri____Out : RT @allegrivia: ecco la faccia di una persona consapevole di essere il più pagato in serie a,ma,anche il più incompetente. Anche oggi ringr… - Vincenz22919744 : RT @allegrivia: ecco la faccia di una persona consapevole di essere il più pagato in serie a,ma,anche il più incompetente. Anche oggi ringr… -