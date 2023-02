Maria De Filippi selfie camera ardente Costanzo: beccato il tizio che ha chiesto la foto, ecco che ha detto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra le notizie che stanno generando maggiore sgomento in queste ore c’è, sicuramente, quella inerente il selfie che alcuni fan hanno chiesto a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Nello specifico, due perone si sono avvicinate alla donna per fare le condoglianze e per chiedere anche una foto. La notizia ha fatto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra le notizie che stanno generando maggiore sgomento in queste ore c’è, sicuramente, quella inerente ilche alcuni fan hannoDealladi Maurizio. Nello specifico, due perone si sono avvicinate alla donna per fare le condoglianze e per chiedere anche una. La notizia ha fatto L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - fanpage : In un giorno tanto drammatico per Maria De Filippi, il gesto di richiedere un selfie può apparire decisamente inopp… - ilfattovideo : Funerali di Maurizio Costanzo, applauso della folla all’arrivo di Maria De Filippi e del feretro: le immagini da Ro… - BonsXtheFuture : RT @dreamingtom_: vedere così Maria De Filippi fa malissimo?? Maria l’Italia ti abbraccia ????? #Verissimo -