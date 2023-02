Maria De Filippi, la triste rivelazione dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) News Tv. Come sta Maria De Filippi dopo la morte del marito Maurizio Costanzo? A Domenica In, molti amici e colleghi della nota conduttrice di Mediaset hanno rivelato qualcosa in più sulle sue condizioni. Di certo questo non è un bel momento per Maria De Filippi. Lei e Maurizio Costanzo erano sposati dal 1996 ed erano molto legati. Cosa ha rivelato Mara Venier durante la puntata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, nel suo talk show di Rai 1? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maurizio Costanzo pungente sul vip: l’ultima profezia del giornalista Leggi anche: “Verissimo”, Luca Laurenti distrutto dal dolore per la perdita di Maurizio ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 febbraio 2023) News Tv. Come staDeladel marito? A Domenica In, molti amici e colleghi della nota conduttrice di Mediaset hanno rivelato qualcosa in più sulle sue condizioni. Di certo questo non è un bel momento perDe. Lei eerano sposati dal 1996 ed erano molto legati. Cosa ha rivelato Mara Venier durante la puntata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, nel suo talk show di Rai 1? (Continuale foto) Leggi anche:pungente sul vip: l’ultima profezia del giornalista Leggi anche: “Verissimo”, Luca Laurenti distrutto dal dolore per la perdita di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fia… - localteamtv : Costanzo, l'arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente: l'abbraccio con uno dei figli e con Fiorello… - Very86 : RT @LaDeny_: Tutti sconvolti, me compresa dei selfie a Maria de Filippi, poi mi è venuto come un flash il ricordo della gente che andava a… - daniele_star_ : Questi sono i telespettatori medi dei programmi di Maria De Filippi, non mi meraviglio più di tanto… -