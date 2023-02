Maria De Filippi, la prima persona che ha abbracciato al funerale di Maurizio Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maria DE Filippi arriva al funerale di suo marito Maurizio Costanzo: ecco la prima persona che ha abbracciato Si spegne venerdì 24 febbraio a 84 anni il maestro della televisione: Maurizio Costanzo. Il conduttore lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi parenti e colleghi, ma anche per chi, in questi anni, è cresciuto tenendosi compagnia prima con la sua voce in radio, e successivamente con i suoi talkshow. Tantissimi sono i colleghi che non solo l'hanno ricordato con foto e messaggi: sia la Rai che Mediaset, decidono di cambiare le scalette dei programmi per lasciar spazio all'iconico conduttore giornalista. Tutti i programmi parlano di Maurizio. Lunedì 27 febbraio, le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 febbraio 2023)DEarriva aldi suo marito: ecco lache haSi spegne venerdì 24 febbraio a 84 anni il maestro della televisione:. Il conduttore lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi parenti e colleghi, ma anche per chi, in questi anni, è cresciuto tenendosi compagniacon la sua voce in radio, e successivamente con i suoi talkshow. Tantissimi sono i colleghi che non solo l'hanno ricordato con foto e messaggi: sia la Rai che Mediaset, decidono di cambiare le scalette dei programmi per lasciar spazio all'iconico conduttore giornalista. Tutti i programmi parlano di. Lunedì 27 febbraio, le ...

