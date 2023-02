“Maria De Filippi e quel selfie…”. Sabrina Ferilli rompe il silenzio sulla foto alla camera ardente (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sta facendo molto discutere da molte ore ciò che è successo alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi è stata costretta a farsi dei selfie con alcuni fan e ora sull’argomento è intervenuta anche Sabrina Ferilli, che parteciperà ai funerali del conduttore dopo un lungo viaggio verso Roma dal Giappone, dove si trovava per lavoro. In tanti hanno condannato quei gesti degli ammiratori della presentatrice Mediaset, considerati decisamente inopportuni in un momento così drammatico e triste. Ma c’è chi non si è fatto problemi e davanti alla bara di Maurizio Costanzo ha preferito anche chiedere delle foto a Maria De Filippi. Sabrina Ferilli è esplosa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sta facendo molto discutere da molte ore ciò che è successodi Maurizio Costanzo.Deè stata costretta a farsi dei selfie con alcuni fan e ora sull’argomento è intervenuta anche, che parteciperà ai funerali del conduttore dopo un lungo viaggio verso Roma dal Giappone, dove si trovava per lavoro. In tanti hanno condannato quei gesti degli ammiratori della presentatrice Mediaset, considerati decisamente inopportuni in un momento così drammatico e triste. Ma c’è chi non si è fatto problemi e davantibara di Maurizio Costanzo ha preferito anche chiedere delleDeè esplosa di ...

