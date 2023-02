Maria De Filippi e i selfie alla camera ardente | interviene Sabrina Ferilli

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Personaggi tv. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi uncon. Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”, così Rita DChiesa quando hanno preso a circolare i primi video che immortalano persone in filadi Maurizio Costanzo che hanno chiesto unDe, che con il solito garbo che la contraddistingue non si è tirata indietro. Immagini choc che hanno indignato centinaia di utenti sui social. “Ho appena visto uno farsi uncondenelladi Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, ha dichiarato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fia… - localteamtv : Costanzo, l'arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente: l'abbraccio con uno dei figli e con Fiorello… - LucaMagmo : secondo un team di esperti in sociologia dell'educazione i tizi che si sono fatti un selfie con Maria de Filippi ha… - Michy64_ : RT @localteamtv: Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente -

Il docente e scrittore Enrico Galiano ha commentato su Facebook la notizia di alcune persone che hanno chiesto alla vedova di Maurizio Costanzo,De, di fare un selfie dinanzi alla bara del giornalista. Il docente afferma che non fa parte di quella società e che esiste un'alternativa a questi comportamenti. Moltissime persone non ...La moglieDea lungo davanti al feretro con il figlio Gabriele. I funerali solenni lunedì 27 nella Chiesa degli Artisti In centinaia si sono recati alla camera ardente in Campidoglio, a Roma , ...

Luciana Littizzetto su Maria De Filippi: L'ho vista provata, era triste: pensavo fosse solo stanca Fanpage.it

Luciana Littizzetto: "Maria De Filippi era molto provata, magra, magra, triste. Sapevamo degli acciacchi di C… Repubblica Roma

Maria De Filippi, il racconto di Luciana Littizzetto: «Era provata e dimagrita. Sapevamo degli acciacchi di Co ilmessaggero.it

Domenica In, il pensiero per Maria De Filippi: "Credo sia rimasta veramente sola. Avrà bisogno di tutto il nostro affetto" Today.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...