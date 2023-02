Marevivo | una targa alla Gaiola per i 38 anni dell’associazione ambientalista

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa mattina, nel Parco Sommerso di, il Direttore Maurizio Simeone e il Presidente diRosalba Giugni, hanno apposto unaa testimonianza dell’impegnoper l’istituzione, nel 2002, dei primi Parchi Archeologici Sommersi del Mediterraneo di Baia e. La cerimonia si è svolta a chiusura della convention per i 38di. Presentimanifestazione il Direttore Marittimo della Campania Ammiraglio Pietro G. Vella, il Comandante Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello e l’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci. Un’azione tanto simbolica quanto concreta, a sostegno del mare e della sua salvaguardia, grazie a una sinergia di forze, obiettivi e attività da parte di ...

targa a testimonianza dell'impegno dell' Associazione ambientalista per l'istituzione, nel 2002 dei primi Parchi Archeologici Sommersi del Mediterraneo di Baia e Gaiola è stata apposta in ...

