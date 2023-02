Marchisio: «Presunzione Inter. Manca continuità? Problema non solo suo» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Marchisio ha analizzato il momento dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bologna. Poi si esprime sulla Mancanza di continuità della squadra di Inzaghi Presunzione ? Claudio Marchisio, alla Domenica Sportiva, si esprime sul KO dei nerazzurri: «Lo dicono i numeri l’Inter prende tanti gol. È arrivata una sconfitta in un campo pesante anche per Presunzione e poca concentrazione contro un ottimo Bologna. Non solo l’Inter, nella continuità tutte hanno sbagliato. Lo hanno fatto il Milan, la Lazio, l’Atalanta. È un Problema di tutte le squadre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha analizzato il momento dell’dopo la sconfitta contro il Bologna. Poi si esprime sullanza didella squadra di Inzaghi? Claudio, alla Domenica Sportiva, si esprime sul KO dei nerazzurri: «Lo dicono i numeri l’prende tanti gol. È arrivata una sconfitta in un campo pesante anche pere poca concentrazione contro un ottimo Bologna. Nonl’, nellatutte hanno sbagliato. Lo hanno fatto il Milan, la Lazio, l’Atalanta. È undi tutte le squadre».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marchisio: «Presunzione Inter. Manca continuità? Problema non solo suo» - - piranhakitten : RT @CancAtomic: A ognuno la sua?? Per me una bandiera non è colui che gioca per decenni a suon di MILIONI nello stesso club, ma qualcuno c… - dabadidabada1 : RT @CancAtomic: A ognuno la sua?? Per me una bandiera non è colui che gioca per decenni a suon di MILIONI nello stesso club, ma qualcuno c… - MolestaProposta : RT @CancAtomic: A ognuno la sua?? Per me una bandiera non è colui che gioca per decenni a suon di MILIONI nello stesso club, ma qualcuno c… - evermastel : RT @CancAtomic: A ognuno la sua?? Per me una bandiera non è colui che gioca per decenni a suon di MILIONI nello stesso club, ma qualcuno c… -