Manchester United, Ten Hag: “Il trofeo rafforzerà il legame tra la squadra ed i tifosi” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, dopo la conquista della Carabao Cup 2022/2023 in finale contro il Newcastle, ha deciso di scrivere una lettera aperta per esprimere le proprie emozioni e promettere nuovi successi ai tifosi dei Red Devils: “Quando sono arrivato qui abbiamo parlato della grande importanza del lavoro quotidiano e della voglia di riunire la squadra con i tifosi. I calciatori sanno perfettamente quando siano importanti i sostenitori. Il legame che c’è tra squadra e tifoseria lo possono vedere tutti e quello che abbiamo vissuto insieme rafforzerà ancora di più quel legame. L’atmosfera che è stata creata a Wembley è stata davvero incredibile. Ho sentito il supporto dal primo all’ultimo minuto, guidando la ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’allenatore del, Erik Ten Hag, dopo la conquista della Carabao Cup 2022/2023 in finale contro il Newcastle, ha deciso di scrivere una lettera aperta per esprimere le proprie emozioni e promettere nuovi successi aidei Red Devils: “Quando sono arrivato qui abbiamo parlato della grande importanza del lavoro quotidiano e della voglia di riunire lacon i. I calciatori sanno perfettamente quando siano importanti i sostenitori. Ilche c’è trae tifoseria lo possono vedere tutti e quello che abbiamo vissuto insiemeancora di più quel. L’atmosfera che è stata creata a Wembley è stata davvero incredibile. Ho sentito il supporto dal primo all’ultimo minuto, guidando la ...

