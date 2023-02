Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe ricevere la medaglia della Carabao Cup: ecco perché (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cristiano Ronaldo, ex giocatore del Manchester United e ora al Al-Nassr da gennaio, potrebbe ricevere la medaglia della Carabao Cup Cristiano Ronaldo, ex giocatore del Manchester United e ora al Al-Nassr da gennaio, potrebbe ricevere la medaglia della Carabao Cup che i Red Devils hanno vinto nella serata di ieri contro il Newcastle. ecco cosa prevede il regolamento. REGOLAMENTO – Oltre alla Coppa, il Comitato Direttivo consegnerà trenta medaglie alla Società vincitrice della Finale; e trenta souvenir alla squadra perdente. Ulteriori medaglie ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023), ex giocatore dele ora al Al-Nassr da gennaio,laCup, ex giocatore dele ora al Al-Nassr da gennaio,laCup che i Red Devils hanno vinto nella serata di ieri contro il Newcastle.cosa prevede il regolamento. REGOLAMENTO – Oltre alla Coppa, il Comitato Direttivo consegnerà trenta medaglie alla Società vincitriceFinale; e trenta souvenir alla squadra perdente. Ulteriori medaglie ...

