Maltempo sull' Italia | è allerta meteo | le regioni a rischio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) -e freddo, con temperature in calo. La Protezione civile ha diramato un avviso digialla per oggi, lunedì 27 febbraio, pertemporali,idraulico e idrogeologico su 10: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ordinaria criticità peridraulico (gialla) per Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità pertemporali (gialla) per Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico ...