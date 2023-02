Maltempo | neve a bassa quota | ecco quando e dove

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue su tutta Italia la fase diconda pieno inverno che per questa settimana non darà tregua al nostro Paese. Allerta nel basso Piemonte, in Liguria ed Emilia-Romagna. Martedì 28 febbraio rischio temporali e nubifragi in varie regioni. Il rischio di temporali, così come il rischio idraulico e idrogeologico, si colloca in particolare sulle regioni del Centro e del Sud. Ilpersistente deriva da un nucleo di aria artica molto fredda ha raggiunto nel corso della giornata di domenica 26 febbraio il bacino del Mediterraneo. Prato Nevoso (Cuneo). Foto Twitter @Kurosh 74, gelo e temporali Laè tornata a basse quote, anche in pianura, come nel Cuneese e sull’Appennino ligure. E nei prossimi giorni ilcontinuerà, conche ...