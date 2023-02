Maltempo nel Salernitano: disagi in strada (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizio settimana molto particolare in provincia di Salerno dal punto di vista del meteo: anche oggi, lunedì 27 febbraio, prosegue l’ondata di Maltempo nel Salernitano. Dopo le ore 11 – come riporta Salernonotizie – si è abbattuta un’autentica grandinata che ha colpito anche il tratto autostradale della Napoli-Salerno, in direzione Sud. A causa del fenomeno metereologico ha subito dei rallentamenti anche la circolazione veicolare all’altezza dello svincolo di Vietri sul Mare. ‘‘ Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizio settimana molto particolare in provincia di Salerno dal punto di vista del meteo: anche oggi, lunedì 27 febbraio, prosegue l’ondata dinel. Dopo le ore 11 – come riporta Salernonotizie – si è abbattuta un’autentica grandinata che ha colpito anche il tratto autole della Napoli-Salerno, in direzione Sud. A causa del fenomeno metereologico ha subito dei rallentamenti anche la circolazione veicolare all’altezza dello svincolo di Vietri sul Mare. ‘‘ Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SteveBestOne : 4. 6 Milioni: È la stima dei danni all'agricoltura in Italia, secondo Coldiretti, provocati dalla siccità estiva e dal maltempo nel 2022. - GiovanniDeLupis : RT @PD_Lazio: File a #Roma, nel #Lazio e in tutta Italia per le #Primarie23. Una grande festa della democrazia. Grazie a tutti i volontari… - salernonotizie : Maltempo nel Salernitano: grandinata sull’autostrada all’altezza di Vietri sul Mare - Fresatura_Bo : Maltempo: 50 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese - Fresatura_Bo : Maltempo: 50 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese -