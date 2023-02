Maltempo, Coldiretti: "Po sale appena 1 cm, resta allarme siccità" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Maltempo con pioggia e neve hanno fatto salire di appena un centimetro il livello del fiume Po che di appena un centimetro che resta a secco e al Ponte della Becca (Pavia) si trova a - 3,2 metri ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilcon pioggia e neve hanno fatto salire diun centimetro il livello del fiume Po che diun centimetro chea secco e al Ponte della Becca (Pavia) si trova a - 3,2 metri ...

