Maltempo: codice giallo per vento, pioggia e neve in Toscana fino alla mezzanotte di martedì (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una nuova perturbazione porterà, a partire da questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, con ulteriore peggioramento del tempo sulla Toscana. Domani, martedì 28 febbraio, si assisterà in particolare ad un nuovo rinforzo dei venti di Grecale, con possibili forti raffiche su gran parte della regione. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una nuova perturbazione porterà, a partire da questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, con ulteriore peggioramento del tempo sulla. Domani,28 febbraio, si assisterà in particolare ad un nuovo rinforzo dei venti di Grecale, con possibili forti raffiche su gran parte della regione. L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaToscana : In Toscana codice giallo per il maltempo. Un nuova perturbazione porterà un ulteriore peggioramento #ANSA - MediasetTgcom24 : Maltempo, in arrivo nuova perturbazione: codice giallo in Toscana #maltempo #meteo #neve #toscana #27febbraio - GazzChianti : FIRENZE - Maltempo in Toscana, codice giallo per vento emesso per martedì 28 febbraio. Una nuova perturbazione port… - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo di codice giallo per vento per martedì 28 febbraio - - infoitinterno : Maltempo, prosegue fino a lunedì 27 il codice giallo per neve e vento -