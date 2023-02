Malattie rare, il garante dei disabili della Campania: “Equo accesso alle cure” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomani, 28 febbraio, ricorre la Giornata delle Malattie rare. Sono oltre 6000 le Malattie rare caratterizzate da un’ampia diversità di disturbi e sintomi che variano non solo da malattia a malattia, ma anche da paziente a paziente affetto dalla stessa malattia. Il 72% delle Malattie è genetico e quasi 1 tumore su 5 è raro. Secondo quanto sottolinea Paolo Colombo, garante dei disabili della Regione Campania, “la diversità di assistenza sui territori, genera disuguaglianze e difficoltà nell’accesso alle cure. Occorre, quindi, l’accesso Equo alla diagnosi, alle cure, all’assistenza sanitaria e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomani, 28 febbraio, ricorre la Giornata delle. Sono oltre 6000 lecaratterizzate da un’ampia diversità di disturbi e sintomi che variano non solo da malattia a malattia, ma anche da paziente a paziente affetto dalla stessa malattia. Il 72% delleè genetico e quasi 1 tumore su 5 è raro. Secondo quanto sottolinea Paolo Colombo,deiRegione, “la diversità di assistenza sui territori, genera disuguaglianze e difficoltà nell’. Occorre, quindi, l’alla diagnosi,, all’assistenza sanitaria e ...

