Maignan chiude le polemiche: «Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il portiere del Milan, Mike Maignan, ieri sera era titolare contro l’Atalanta. Il Milan ha vinto 2-0 e la Dea non ha impegnato quasi mai il francese fra i pali. Prima da titolare al rientro dell’infortunio e porta inviolata. Non poteva immaginare miglior ritorno dopo l’infortunio al polpaccio che lo teneva lontano dal campo da settembre scorso. Oggi, Maignan ha tenuto a ribadire il concetto ed assicurare i tifosi su Instagram con una storia. Sgombra il campo da qualsiasi polemica, come quella che parlava dell’intervento di un fisioterapista stregone intervenuto per risolvere il suo problema al polpaccio. «Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie». Gli fa eco il profilo ufficiale del Milan che sempre su Instagram segnala il ritorno di Maignan fra i pali ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il portiere del Milan, Mike, ieri sera era titolare contro l’Atalanta. Il Milan ha vinto 2-0 e la Dea non ha impegnato quasi mai il francese fra i pali. Prima da titolare al rientro dell’infortunio e porta inviolata. Non poteva immaginare miglior ritorno dopo l’infortunio al polpaccio che lo teneva lontano dal campo da settembre scorso. Oggi,ha tenuto a ribadire il concetto ed assicurare i tifosi su Instagram con una storia. Sgombra il campo da qualsiasi polemica, come quella che parlava dell’intervento di un fisioterapista stregone intervenuto per risolvere il suo problema al polpaccio. «Le miee vittorie». Gli fa eco il profilo ufficiale del Milan che sempre su Instagram segnala il ritorno difra i pali ...

